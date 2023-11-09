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«Улыбнись, мы победили!» После победы над «Брагой» Беллингем очень мило приободрил Винисиуса😅😅😅

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Просто милота.

«Реал Мадрид» разгромил «Брагу» (3:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Голкипер «сливочных» Андрей Лунин отразил удар с пенальти на 6-й минуте матча. На 27-й счет в матче открыл Браим Диас, первый гол испанца был отменен. На 58-й минуте преимущество хозяев удвоил Винисиус Жуниор. На 61-й Родриго забил с паса Вини.

«Реал Мадрнид», выиграв 4 из 4 матчей, набрал 12 очков и досрочно вышел в 1/8 финала. «Сливочные» вышли в плей-офф Лиги чемпионов в 21-й раз подряд.

После матча Джуд подошел к Винисиусу, который в очередной раз был чем-то недоволен, и попросил того улыбнуться.

3 комментария

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Cevin Cigan
Вроде мелочь,а как приятно глазу!
+6
0
+6
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Ivan Vladyko
Беллингем, конечно, не только в игровом плане зрелый не по годам, но и в поведении.
+2
0
+2
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