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Карло Анчелотти готовится сыграть против «Браги» без Беллингема: смотрим вариант расстановки «Реала»

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Появление Джуда Беллингема на поле в предстоящем матче «Реала» против «Браги» в Лиге чемпионов вызывает сомнение.

В матче с «Райо Вальекано» англичанин получил вывих плеча, и хотя это не очень серьезное повреждение, ему могут дать отдых в качестве меры предосторожности.

Если Беллингем не сыграет, то Анчелотти готов вернуться к схеме 4-3-3 – сообщает испанское издание Marca.

В этом случае Тони Кроос станет заменой Джуда, а Феде Вальверде может быть использован на правом фланге.

Ожидается, что Родриго выйдет в стартовом составе, также в состав вернется Ферлан Менди.

Вот как может выглядеть расстановка «Мадрида» в завтрашнем матче с «Брагой»:

2 комментария

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xDe xDe
Хотел бы, чтобы Мадрид сыграл с этой схемой, чисто ради Феде на правом фланге атаки (на деле по всей бровке, плюс смещения в центр). Имхо, это лучшая позиция уругвайца, где он раскрывается максимально.
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Pavlik
Ответ xDe xDe
Хотел бы, чтобы Мадрид сыграл с этой схемой, чисто ради Феде на правом фланге атаки (на деле по всей бровке, плюс смещения в центр). Имхо, это лучшая позиция уругвайца, где он раскрывается максимально.
да, для него лучшая, а вот для Родриго худшая! он и так не на пике в этом сезоне, еще и позиция которая ему не нравится! другое дело что соперник не самый сильный... и можно поисполнять разное...
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