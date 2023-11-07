Карло Анчелотти готовится сыграть против «Браги» без Беллингема: смотрим вариант расстановки «Реала»

Появление Джуда Беллингема на поле в предстоящем матче «Реала» против «Браги» в Лиге чемпионов вызывает сомнение.

В матче с «Райо Вальекано» англичанин получил вывих плеча, и хотя это не очень серьезное повреждение, ему могут дать отдых в качестве меры предосторожности.

Если Беллингем не сыграет, то Анчелотти готов вернуться к схеме 4-3-3 – сообщает испанское издание Marca.

В этом случае Тони Кроос станет заменой Джуда, а Феде Вальверде может быть использован на правом фланге.

Ожидается, что Родриго выйдет в стартовом составе, также в состав вернется Ферлан Менди.

Вот как может выглядеть расстановка «Мадрида» в завтрашнем матче с «Брагой»: