Карло Анчелотти готовится сыграть против «Браги» без Беллингема: смотрим вариант расстановки «Реала»
Появление Джуда Беллингема на поле в предстоящем матче «Реала» против «Браги» в Лиге чемпионов вызывает сомнение.
В матче с «Райо Вальекано» англичанин получил вывих плеча, и хотя это не очень серьезное повреждение, ему могут дать отдых в качестве меры предосторожности.
Если Беллингем не сыграет, то Анчелотти готов вернуться к схеме 4-3-3 – сообщает испанское издание Marca.
В этом случае Тони Кроос станет заменой Джуда, а Феде Вальверде может быть использован на правом фланге.
Ожидается, что Родриго выйдет в стартовом составе, также в состав вернется Ферлан Менди.
Вот как может выглядеть расстановка «Мадрида» в завтрашнем матче с «Брагой»:
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