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Беллингем думает не только о футболе. Джуд нашел оригинальной способ заработка — игрокам в Англии это точно пригодится

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Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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Ждем в каждом доме.

Джуду Беллингему всего 20 лет, но он уже планирует, чем может заняться после окончания своей футбольной карьеры.

Сейчас английский полузащитник на самом пике — за несколько месяцев он стал лидером «Реала» и лучшим бомбардиром Ла Лиги. Новоиспеченный обладатель трофея Копа, как утверждает Capology, зарабатывает в «Реале» чуть меньше €21 миллиона в год до выплаты налогов, и он намерен приумножить свое состояние.

Daily Star сообщает, что Беллингем готов попробовать себя в бизнесе. В Ведомстве интеллектуальной собственности Великобритании имя игрока было зарегистрировано как официальный товарный знак, и оно может быть использовано в таких областях, как продукты питания, алкоголь и одежда.

Но самым любопытным открытием является то, что Беллингем намерен заняться безопасностью домов и их жителей. В документах, подтверждающих регистрацию товарного знака, указано, что он может быть использовать в сфере «охранные услуги по физической защите материального имущества и физических лиц».

Проникновения со взломом — огромная беда среди футболистов, в том числе и в Англии. Рахим Стерлинг, Виктор Линделеф, Поль Погба, Джесси Лингард, Жоао Канселу, Пьер-Эмерик Обамеянг, Алекс Окслейд-Чемберлен, Таит Чонг и Эшли Коул становились жертвами ограблений.

Вероятно, на этот оригинальный шаг Джуда сподвигли его родители Марк и Дениз, которые выступают в качестве его агентов и принимают участие во всех его делах за пределами поля.

Хоть кто-то этим займется! 😄

1 комментарий

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Rad0
Как Боруссия, имея в составе Беллингема и Холланда, ничего не выиграла, не укладывается в голове
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