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«Мы заиграли лучше после его замены». Тренер «Райо» назвал игрока «Реала», который раскусил его тактику

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Лука Модрич Лука Модрич
Райо Вальекано Райо Вальекано
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«Мы готовились к игре, распределяли между игроками пространства, которые Винисиус и Беллингем собирались атаковать», – сказал на пресс-конференции главный тренер «Райо Вальекано» Франсиско. – «Мы контролировали их. Лука Модрич хорошо определял, в каких пространствах они могут нам навредить. После его замены мы заиграли лучше».

Возможно, если бы Анчелотти оставил на поле Луку Модрича, «Мадрид» смог бы найти еще несколько моментов для победного гола.

Вот как Анчелотти объяснил замену Модрича:

«Я хотел создать ширину на поле, чтобы Родриго играл широко, чтобы перейти от системы 4-4-2 к системе 4-3-3 и привнести больше энергии. Модрич показал отличную игру.

Я мог бы заменить Вальверде или Камавингу. Никто не заслуживал замены, потому что это была хорошая игра. Мы нанесли 22 удара по воротам и не допустили ни одного.

Мы контролировали контратаки, были агрессивны, и команда выглядела хорошо. Но иногда случается так, что не удается забить гол».

«Реал» потерял два драгоценных очка в домашнем матче и завершил неделю, уступив лидерство в чемпионате «Жироне». Теперь «Мадрид» отстает от лидера на два очка.

3 комментария

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sashafan2
Тренер Райо прав. Реал стал играть хуже после замены Модрича.
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Real_v_dushe
Это правда, я не понял этой замены, нужно было однозначно менять Вальверде, а не Модрича. Но это не ошибка, это требования Переса, что Кроос и Модрич не должны одновременно быть на поле.
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