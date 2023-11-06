«Мы заиграли лучше после его замены». Тренер «Райо» назвал игрока «Реала», который раскусил его тактику

«Мы готовились к игре, распределяли между игроками пространства, которые Винисиус и Беллингем собирались атаковать», – сказал на пресс-конференции главный тренер «Райо Вальекано» Франсиско. – «Мы контролировали их. Лука Модрич хорошо определял, в каких пространствах они могут нам навредить. После его замены мы заиграли лучше».

Возможно, если бы Анчелотти оставил на поле Луку Модрича, «Мадрид» смог бы найти еще несколько моментов для победного гола.

Вот как Анчелотти объяснил замену Модрича:

«Я хотел создать ширину на поле, чтобы Родриго играл широко, чтобы перейти от системы 4-4-2 к системе 4-3-3 и привнести больше энергии. Модрич показал отличную игру.

Я мог бы заменить Вальверде или Камавингу. Никто не заслуживал замены, потому что это была хорошая игра. Мы нанесли 22 удара по воротам и не допустили ни одного.

Мы контролировали контратаки, были агрессивны, и команда выглядела хорошо. Но иногда случается так, что не удается забить гол».

«Реал» потерял два драгоценных очка в домашнем матче и завершил неделю, уступив лидерство в чемпионате «Жироне». Теперь «Мадрид» отстает от лидера на два очка.