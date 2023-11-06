«У Беллингема проблемы». Анчелотти рассказал о травме Джуда – соперник упал ему на плечо

Джуд Беллингем повредил плечо в самом начале игры с «Райо» после того, как на него случайно упал соперник.

Англичанину оказали медицинскую помощь, и он продолжил игру, оставаясь на поле до конца матча. В перерыве ему была наложена повязка.

После матча Карло Анчелотти объяснил ситуацию: «У Беллингема проблемы с плечом. Завтра он пройдет медицинские тесты. Я надеюсь, он сможет сыграть в среду против «Браги». Не думаю, что это будет что-то серьезное».

На счету Джуда 13 мячей и три голевые передачи в 14 матчах за «Мадрид» в этом сезоне. Хотя ему не удалось отметиться голом в матче с «Райо» (0:0), он все равно был одним из лучших игроков на поле.

Здоровья!