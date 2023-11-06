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«У Беллингема проблемы». Анчелотти рассказал о травме Джуда – соперник упал ему на плечо

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Джуд Беллингем повредил плечо в самом начале игры с «Райо» после того, как на него случайно упал соперник.

Англичанину оказали медицинскую помощь, и он продолжил игру, оставаясь на поле до конца матча. В перерыве ему была наложена повязка.

Jude Bellingham picks up shoulder injury as Real Madrid are held at home by Rayo | FourFourTwo

После матча Карло Анчелотти объяснил ситуацию: «У Беллингема проблемы с плечом. Завтра он пройдет медицинские тесты. Я надеюсь, он сможет сыграть в среду против «Браги». Не думаю, что это будет что-то серьезное».

На счету Джуда 13 мячей и три голевые передачи в 14 матчах за «Мадрид» в этом сезоне. Хотя ему не удалось отметиться голом в матче с «Райо» (0:0), он все равно был одним из лучших игроков на поле.

Здоровья!

1 комментарий

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Jon han
здоровья лучшего игроку Реала.
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