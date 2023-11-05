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«Зачем наносить еще один слой золотой краски, если потеряешь двигатель?»: Зидан возненавидел Переса за продажу одного «галактико»

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«Зачем вам наносить еще один золотой слой на Бентли, если у вас уже сломался двигатель?» Это была мгновенная реакция Зинедина Зидана, когда Флорентино Перес решил передать Клода Макелеле в «Челси» в 2004 году.

В 2003 году Перес заключил устное соглашение с Клодом Макелеле. Сообщается, что «Лос-Бланкос» хотели дать французу новый контракт и повысить зарплату.

Однако после прибытия Дэвида Бекхэма на Бернабеу у «Реала» закончились деньги на продление контракта с Макелеле. Нарушение устного соглашения привело к нескольким публичным перепалкам между Пересом и Макелеле.

Например, Перес жаловался, что Макелеле далеко не идеален во владении мячом и «редко передает его на расстояние более трех метров». Он также заявил, что «придут более молодые игроки, которые заставят забыть о Макелеле».

Эти слова разительно контрастируют с тем, как игроки «Мадрида» оценивали Клода. Помимо Зидана с его аналогией с «двигателем Бентли», Стив Макманаман назвал Макелеле «самым важным и, тем не менее, наименее ценимым полузащитником «Реала». Бывший капитан «Мадрида» Фернандо Йерро сказал, что Макелеле был «лучшим игроком команды на протяжении многих лет, но люди его просто не замечали».

 

2 комментария

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el52el5353
это факт.макелеле был хорошщ везде
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Семён Жуйло
Автору, судя по профилю, 29 лет. Мекелеле играл в Реале с 2000 по 2003. Кто сейчас реально помнит, что тогда было? Зачем тогда бросаться фразами "Зидан возненавидел Переса"?
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