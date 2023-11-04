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СМИ в очередной раз отправили Мбаппе в «Мадрид». Клубу официально пришлось оправдываться

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Se queda − он остается.

Испанские СМИ вновь массово стали выдавать желаемое за действительное. Практически все самые крупные издания вышли под заголовками «Мбаппе станет игроком «Мадрида».

El Chiringuito даже сообщил новую зарплату француза − 35 млн евро, что в три раза больше, чем у самого высокооплачиваемого игрока клуба прямо сейчас.

«Королевский клуб», как обычно, не стал терпеть дезинформацию и выпустил на официальном сайте следующее заявление:

«В связи с информацией, распространенной и опубликованной в последнее время различными СМИ, в которой говорится о якобы имевших место переговорах между игроком Килианом Мбаппе и нашим клубом, «Реал Мадрид» хочет заявить, что эта информация категорически ложная и что никаких подобных переговоров с игроком, принадлежащим «ПСЖ», не велось».

Получается, что, по крайней мере, пока, никаких переговоров нет. Болельщики «ПСЖ» могут спать спокойно.

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