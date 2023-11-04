Он очень быстро прогрессирует». Анчелотти оценил успеха Эндрика в Бразилии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил успехи Эндрика в «Палмейрасе».

«Эндрик? Мы смотрим, как он играет. У него все очень хорошо. Он прогрессирует очень быстро», - заявил Анчелотти.

Напомним, что 17-летний нападающий забил 10 мячей в 46 матчах в 2023 году. В недавнем матче с «Ботафого» Эндрик оформил дубль, а «Палмейрас» добился волевой победы 3:4.

«Реал Мадрид» заплатил 37,5 млн евро за Эндрика прошлым летом. Он присоединится к королевскому клубу в 2024 году, когда ему исполнится 18 лет.