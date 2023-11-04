Говорит Мадрид
Блог

Он очень быстро прогрессирует». Анчелотти оценил успеха Эндрика в Бразилии

Клубы Клубы
Эндрик
Реал Мадрид Реал Мадрид
Палмейрас Палмейрас
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Футбол Футбол

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил успехи Эндрика в «Палмейрасе».

«Эндрик? Мы смотрим, как он играет. У него все очень хорошо. Он прогрессирует очень быстро», - заявил Анчелотти.

From Brazil To Real Madrid: Palmeiras Star Endrick Is Next In Line

Напомним, что 17-летний нападающий забил 10 мячей в 46 матчах в 2023 году. В недавнем матче с «Ботафого» Эндрик оформил дубль, а «Палмейрас» добился волевой победы 3:4.

«Реал Мадрид» заплатил 37,5 млн евро за Эндрика прошлым летом. Он присоединится к королевскому клубу в 2024 году, когда ему исполнится 18 лет.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Igor Ivanov
Я не эксперт, но 10/46 для напа это разве много?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
stasens93@gmail.com
Ответ Igor Ivanov
Я не эксперт, но 10/46 для напа это разве много?
Да, но ему 17 лет исполнилось недавно и играет в бразильской топ лиге ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Ответ Igor Ivanov
Я не эксперт, но 10/46 для напа это разве много?
Так он в половине матчей выходит на 10-15 минут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий