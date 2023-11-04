Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроков «Реала», если придет в 2024-м. Раскрыта его потенциальная зарплата
По сообщениям El Chiringuito, Килиан Мбаппе сразу же станет самым высокооплачиваемым игроком «Реала», если в 2024 году перейдет в «Мадрид».
Мадридский клуб готов установить для Мбаппе зарплату в размере 35 млн евро за сезон. При этом его зарплата может достигать 70 млн евро в год. Потенциальное подписание Мбаппе заставит кардинально изменить жесткую ведомость «Реала».
В настоящее время зарплата французского нападающего в «ПСЖ» превышает 60 млн евро за сезон, плюс бонус за лояльность, что в сумме составляет более 100 млн евро в год.
Кроме того, «Реал» выплатит Мбаппе солидный бонус за регистрацию, если он перейдет в клуб следующим летом в качестве свободного агента.
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