Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроков «Реала», если придет в 2024-м. Раскрыта его потенциальная зарплата

По сообщениям El Chiringuito, Килиан Мбаппе сразу же станет самым высокооплачиваемым игроком «Реала», если в 2024 году перейдет в «Мадрид».

Мадридский клуб готов установить для Мбаппе зарплату в размере 35 млн евро за сезон. При этом его зарплата может достигать 70 млн евро в год. Потенциальное подписание Мбаппе заставит кардинально изменить жесткую ведомость «Реала».

В настоящее время зарплата французского нападающего в «ПСЖ» превышает 60 млн евро за сезон, плюс бонус за лояльность, что в сумме составляет более 100 млн евро в год.

Кроме того, «Реал» выплатит Мбаппе солидный бонус за регистрацию, если он перейдет в клуб следующим летом в качестве свободного агента.