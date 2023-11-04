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«Когда надеваешь эту футболку, на тебе костюм супергероя». Беллингем – про адаптацию в «Мадриде»

Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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«Не могу описать мой первый матч в футболке «Мадрида». Это воплощение мечты. Футболка настолько известна. Когда ты надеваешь ее, то чувствуешь, что на тебе костюм супергероя. Это привилегия, честь. Нужно быть на определенном уровне, чтобы носить ее из недели в неделю», -–сказал Джуд Беллингем в интервью L'Equipe.

«Я был немного напряжен впервые оказавшись в раздевалке «Мадрида», я никогда не был звездой. Но когда ты попадаешь сюда, трудно не думать: «Вау, это вершина футбола». В первые недели, когда я знакомился с игроками, я ел рядом с Тони (Кроосом), и он спросил меня: «Ты ешь золото?». А потом ты понимаешь, что это обычные ребята, которые помогают тебе чувствовать себя хорошо. Они очень скромные. Это отличный урок для меня.

New Real Madrid star Jude Bellingham scores on dream debut in Bilbao

Неважно, насколько ты успешен, неважно, что ты выиграл, ты все равно можешь быть великим человеком, как эти ребята, которые вдохновляют и как игроки, и как мужчины», - сказал полузащитник.

Беллингем был признан лучшим молодым игроком мира, получив на неделе трофей Копа на церемонии Ballon d'Or.

В первых 13 матчах за «Реал» Беллингем забил 13 голов и отдал три результативные передачи, благодаря чему мадридцы поднялись на первую строчку Ла Лиги. Это лучший старт сезона для полузащитника мадридского клуба за последние 50 лет.

2 комментария

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Mustang Shelby
ты ешь золото 🤣👍🏻
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corazón blanco
Влился Джуд в коллектив и в игровую модель Мадрида превосходно, словно он здесь уже играете сколько лет.
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