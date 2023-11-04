«Реал» забрался на первое место, но в ноябре у мадридцев непростой календарь. Сохранят лидерство?

В последнем октябрьском матче «Реал» на выезде обыграл «Барселону». После 11 туров мадридцы занимают первое место в чемпионате с 28 очками.

Посмотрим, что ожидает команду Анчелотти в этом месяце:

🏚 против «Райо Вальекано» (5 ноября)

🏚 против «Браги» (8 ноября)

🏚 против «Валенсии» (11 ноября)

*международный перерыв*

✈️ против «Кадиса» (26 ноября)

🏚 против «Наполи» (29 ноября)

Сохранит «Мадрид» лидерство в турнирной таблице к декабрю?