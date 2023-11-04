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«Реал» забрался на первое место, но в ноябре у мадридцев непростой календарь. Сохранят лидерство?

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В последнем октябрьском матче «Реал» на выезде обыграл «Барселону». После 11 туров мадридцы занимают первое место в чемпионате с 28 очками.

Посмотрим, что ожидает команду Анчелотти в этом месяце:

🏚 против «Райо Вальекано» (5 ноября)

🏚 против «Браги» (8 ноября)

🏚 против «Валенсии» (11 ноября)

*международный перерыв*

✈️ против «Кадиса» (26 ноября)

🏚 против «Наполи» (29 ноября)

Сохранит «Мадрид» лидерство в турнирной таблице к декабрю?

Real Madrid's manager Ancelotti: We are 'complete' without Mbappe - CGTN

1 комментарий

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corazón blanco
Главное, чтобы настрой был у команды, так-то соперники не самые сильные, но именно такие клубы больше всего и могут создать проблем Мадриду.
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