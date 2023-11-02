Дважды лучший в Ла Лиге и остальное. Как много личных наград взял Беллингем за пару месяцев в «Мадриде»
Джуд Беллингем удивляет в футболке «Мадрида» с первых матчей. Англичанин в команде всего три месяца, а уже получил вторую награду «Игрок месяца» в Ла Лиге.
Давайте вспомним все награды, которые он получил в «королевском клубе» за все это время:
Игрок месяца Ла Лиги x 2
Лучший игрок месяца «Мадрида» x 3
Игрок матча x 8 (после 10 туров)
Копа Трофи x 1
Более того, после одиннадцати сыгранных туров или десяти сыгранных матчей Беллингем забил десять голов. Сейчас он лучший бомбардир Лиги и команды.
Этот парень особенный − он просто не может перестать побеждать!
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