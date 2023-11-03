«Мне нужно быть готовым». Эндрик открыт к изучению новых языков

Пока форвард «Палмейрас» Эндрик разрывает в бразильской лиге и помогает родному клубу побеждать, в «Мадриде» его с нетерпением ждут.

В последние дни активизировались слухи о том, что игроку уже даже выделили номер − «девятку». Последним его носил Карим Бензема.

Сам футболист, несмотря на юный 17-летний возраст (18 ему исполнится только в июле 2024 года), очень здраво рассуждает о том, что ему понадобится в недалеком будущем, а именно − знание языков: «Мне нужно быть готовым как психологически, так и культурно. Здесь, в Южной Америке, все очень по-другому, и без такой подготовки адаптация будет очень сложной. Лучшее, что ты можешь сделать как игрок, − инвестировать в свое личное и профессиональное развитие».

Болельщики высоко оценили стремление новичка «Мадрида» к образованию:

💭Если он это понял так рано, то у него будет отличная карьера. При условии серьезных травм, конечно.

💭Если к этому уровню зрелости добавить его талант, он не добьется огромного успеха только при каком-то невезении. Мне нравится, когда у молодых парней все в порядке с головой.

💭Элитный менталитет. Этот парень будет великолепным трансфером.

💭Футбол еще не готов к дисциплинированным бразильцам.

💭Очень, очень отличается от Неймара, который несколько лет прожил во Франции и не выучил язык. Роналдо, напротив, говорил на 5 языках.

В 24 играх этого сезона Эндрик забил 7 голов.