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Новая звезда на модном небосклоне: неповторимый стиль Джуда Беллингема 📷

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Джек Грилиш, Жюль Кунде и Давид Алаба должны подвинуться – в футболе появился новый любитель моды.

20-летний Джуд Беллингем стал суперзвездой после перехода из дортмундской «Боруссии» в «Реал Мадрид» этим летом за 114 миллионов фунтов. Англичанин штурмом взял Ла Лигу, забив 13 голов в таком же количестве матчей.

Однако Джуд выделяется не только на поле. Давайте посмотрим на его лучшие модные образы.

Золотой мяч

Не все взгляды были прикованы к Лионелю Месси, который на этой неделе завоевал свой восьмой Золотой мяч в Париже.

В то время как победитель чемпионата мира выглядел элегантно в традиционном смокинге и галстуке-бабочке, именно образ Беллингема от Louis Vuitton попал на первые полосы. Костюм с расклешёнными брюками был сшит специально для Джуда.

Неделя моды в Париже

В июне Беллингем был гостем Недели моды в Париже на показе дебютной коллекции Фаррелла Уильямса в качестве нового креативного директора мужской линейки Louis Vuitton.

Беллингем был одет подобающе для праздника высокой моды. Он выбрал костюм, состоящий из флоковой куртки и брюк с монограммой в тон, а также тяжелые лоферы в стиле барокко.

Писали о том, что его образ стоил целых 6000 фунтов, но, по крайней мере, он сэкономил на рубашке.

Gucci

В прошлом году Беллингем принял участие в модной фотосессии для журнала SWM. Он позировал в пятизвездочном отеле The Savoy в Лондоне, в Gucci.

«В прошлом я делал что-то для своих спонсоров, но ничего для такого бренда, как Gucci. Так что для меня это было настоящим удовольствием», — рассказал Джуд SWM.

В стиле Бонда

Еще в 2021 году в Дортмунде Беллингем научился одеваться стильно.

Он зашел в социальную сеть, чтобы продемонстрировать свой образ в стиле Джеймса Бонда. Подписав серию фотографий: «Блестки и шампанское».

Smart casual

Джуд не всегда выбирает элегантный костюм. На каждый день он миксует повседневные вещи с дизайнерскими.

Так во время отдыха с приятелями из «Мадрида» Джуд выбрал рубашку Prada, стоимостью 1270 фунтов с летней цветочной тематикой.

Выбор обуви тоже на высшем уровне. На другой фотографии в социальных сетях Беллингем демонстрирует кроссовки Dior B30 за 860 фунтов.

3 комментария

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Eric Ambersky
Сынок по сравнению с Кокориным, да и многими нашими футболистами с пакетами ЦУМ
+4
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+4
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0:4 на спотифай камп ноу
Батин модник, мамин угодник
0
0
0
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bpfx5h6vrf
На 89% уверен в его определенной ориентации…
0
0
0
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