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Эндрик забил шедевральный гол в Бразилии - «Реал» уже зарезервировал за ним игровой номер

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Юный бразилец забил великолепный гол за «Палмейрас».

В «Реале» ждут приезда Эндрика следующим летом. Мадридский клуб купил нападающего «Палмейрас» за 35+25 млн евро в декабре 2022 года. Он присоединится к «Реалу» летом 2024-го.

Как сообщает As, план клуба относительно молодого игрока не изменился, несмотря на его скромные показатели результативности в текущем сезоне (он забил 8 голов в 42 матчах).

Эндрику исполнится 18 лет 21 июля, он отправится в столицу Испании на следующий день и проведет предсезонку с новой командой. «Реал» зарезервировал для него 9-й номер, несмотря на подписание Хоселу.

Отмечается, что мадридцы очень заинтересованы в том, чтобы бразилец продолжал прогрессировать и увеличивал количество своих рекламных контрактов – клубу принадлежит 50% имиджевых прав игрока. Форвард уже является лицом компаний OdontoCompany и Rei Pitaco, его спонсирует Nike.

А пока что Эндрик забиывает вот такие мячи за «Палмейрас» - обратите внимание на ложное движение перед голом. Да и сам удар получился на загляденье.

6 комментариев

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Sergy Grand
самый обыкновенный гол
+5
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corazón blanco
Разобрался неплохо, но до шедевра слишком далеко.
+3
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xDe xDe
Да там первый гол покруче получился, имхо. В коментах многие оценили. Не идеально, подстраховка в защите бы могла накрыть, но двоих прошёл очень эффектно.
Плюс в том матче у Эндрика предголевая передача ещё - очень точно навесил на дальнюю, откуда партнёру осталось скинуть головой для удара в пустые.
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Андрей Тарсуков
Парнишка опустил летящий мяч, защитник побежал за пивом - "обратите внимание на ложное движение перед голом".
Гол под штангу, неплохой, но особенного в нём ничего.
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Виталий Голицын
Шедевральный...Бгггг
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karimALI
хорошо исполнился ложный замах и подыграл коленом
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