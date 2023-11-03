Эндрик забил шедевральный гол в Бразилии - «Реал» уже зарезервировал за ним игровой номер

Юный бразилец забил великолепный гол за «Палмейрас».

В «Реале» ждут приезда Эндрика следующим летом. Мадридский клуб купил нападающего «Палмейрас» за 35+25 млн евро в декабре 2022 года. Он присоединится к «Реалу» летом 2024-го.

Как сообщает As, план клуба относительно молодого игрока не изменился, несмотря на его скромные показатели результативности в текущем сезоне (он забил 8 голов в 42 матчах).

Эндрику исполнится 18 лет 21 июля, он отправится в столицу Испании на следующий день и проведет предсезонку с новой командой. «Реал» зарезервировал для него 9-й номер, несмотря на подписание Хоселу.

Отмечается, что мадридцы очень заинтересованы в том, чтобы бразилец продолжал прогрессировать и увеличивал количество своих рекламных контрактов – клубу принадлежит 50% имиджевых прав игрока. Форвард уже является лицом компаний OdontoCompany и Rei Pitaco, его спонсирует Nike.

А пока что Эндрик забиывает вот такие мячи за «Палмейрас» - обратите внимание на ложное движение перед голом. Да и сам удар получился на загляденье.