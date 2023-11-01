«Если я вернусь в клуб, то только ради победы». Зидан рассуждает о будущем на фоне слухов о «Мадриде»

Не закрыл для себя эту страницу.

«Когда я был игроком, мог выбрать практически любой клуб. Как тренер, я не могу выбрать 50 клубов, − заявил Зинедин Зидан журналистам. − Есть две-три возможности. Если я вернусь в клуб, то только для того, чтобы побеждать. Я говорю это со всей скромностью. Поэтому я никуда не могу уйти».

Зидан не работает со времени ухода из «Мадрида» − с 2021 года. В свободное время 51-летний тренер участвует в благотворительных матчах или проводит время со своей большой семьей.

В последнее время его в третий раз отправляют в «королевский клуб». Однако более вероятно, что следующим после Карло Анчелотти тренером будет Хаби Алонсо.

Среди других команд, где якобы ждут Зидана, называют «Юнайтед», «Ювентус» и «Марсель».