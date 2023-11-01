Говорит Мадрид
Блог

«Если я вернусь в клуб, то только ради победы». Зидан рассуждает о будущем на фоне слухов о «Мадриде»

Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Ла Лига
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Футбол Футбол

Не закрыл для себя эту страницу.

«Когда я был игроком, мог выбрать практически любой клуб. Как тренер, я не могу выбрать 50 клубов, − заявил Зинедин Зидан журналистам. − Есть две-три возможности. Если я вернусь в клуб, то только для того, чтобы побеждать. Я говорю это со всей скромностью. Поэтому я никуда не могу уйти».

Зидан не работает со времени ухода из «Мадрида» − с 2021 года. В свободное время 51-летний тренер участвует в благотворительных матчах или проводит время со своей большой семьей.

В последнее время его в третий раз отправляют в «королевский клуб». Однако более вероятно, что следующим после Карло Анчелотти тренером будет Хаби Алонсо.

Среди других команд, где якобы ждут Зидана, называют «Юнайтед», «Ювентус» и «Марсель».

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
3 ЛЧ подряд - невероятный результат.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Чеботарев
скоро придет в Реал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий