Фанаты «Реала» сходят с ума по Беллингему - даже придумали уникальную карточку игрока для EA Sports FC
Догадались почему?
Джуд Беллингем забил 13 голов в 13 первых матчах за «Реал». Англичанин стал третьим игроком в истории мадридского клуба, которому удалось забить 13 мячей в 13 первых матчах – ранее это делали Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду.
Для сравнения, Ференц Пушкаш в 13 первых играх за «Реал» забил 11 мячей, Уго Санчес и Рауль – по 7, Сантильяна – 5, а Карим Бензема – 4.
Фанаты «Реала» даже сделали специальную карточку для Джуда в футбольном симуляторе.
Ну вы поняли.
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