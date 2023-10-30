Фанаты «Реала» сходят с ума по Беллингему - даже придумали уникальную карточку игрока для EA Sports FC

Догадались почему?

Джуд Беллингем забил 13 голов в 13 первых матчах за «Реал». Англичанин стал третьим игроком в истории мадридского клуба, которому удалось забить 13 мячей в 13 первых матчах – ранее это делали Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду.

Для сравнения, Ференц Пушкаш в 13 первых играх за «Реал» забил 11 мячей, Уго Санчес и Рауль – по 7, Сантильяна – 5, а Карим Бензема – 4.

Фанаты «Реала» даже сделали специальную карточку для Джуда в футбольном симуляторе.

Ну вы поняли.