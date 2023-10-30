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Фанаты «Реала» сходят с ума по Беллингему - даже придумали уникальную карточку игрока для EA Sports FC

Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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Догадались почему?

Джуд Беллингем забил 13 голов в 13 первых матчах за «Реал». Англичанин стал третьим игроком в истории мадридского клуба, которому удалось забить 13 мячей в 13 первых матчах – ранее это делали Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду.

Для сравнения, Ференц Пушкаш в 13 первых играх за «Реал» забил 11 мячей, Уго Санчес и Рауль – по 7, Сантильяна – 5, а Карим Бензема – 4.

Фанаты «Реала» даже сделали специальную карточку для Джуда в футбольном симуляторе.

Ну вы поняли.

1 комментарий

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Александр Яковлев
ну, сходство есть😄
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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