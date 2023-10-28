Тони Кроос заявил, что его мечта – вживую посмотреть игру НБА в США.

Это довольно странно, потому что некоторые игроки «Реала» уже сделали это – но, похоже, они не любят баскетбол так сильно, как Тони.

Правда в том, что немцу еще предстоит посмотреть хотя бы одну игру вживую.

💭: «Он страдает от нехватки мечты, он сделал все, ну потому что как это может быть «мечтой» для него».

💭: «У него есть все деньги в мире, почему бы не сделать это?».

💭: «Кто-то должен сказать ему, что он богат и может делать это, когда захочет 😭».

💭: «Это список дел, а не мечта».

💭: «Лол, он мог бы делать это каждое лето на протяжении последних 14 лет 😂».

Правда в том, что у Тони, вероятно, было мало времени для этого из-за его плотного графика. Для того, чтобы насладиться лучшими моментами НБА, лучше ехать туда весной или в начале июня.