Говорит Мадрид
Блог

«Он страдает от нехватки мечты». Фанаты «Реала» не могут поверить в мечту Тони Крооса – он уже давно мог ее осуществить

Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Тони Кроос Тони Кроос
Реал Мадрид Реал Мадрид
НБА НБА
Даллас Даллас
Футбол Футбол

Тони Кроос заявил, что его мечта – вживую посмотреть игру НБА в США.

Это довольно странно, потому что некоторые игроки «Реала» уже сделали это – но, похоже, они не любят баскетбол так сильно, как Тони.

Правда в том, что немцу еще предстоит посмотреть хотя бы одну игру вживую.

💭: «Он страдает от нехватки мечты, он сделал все, ну потому что как это может быть «мечтой» для него».

💭: «У него есть все деньги в мире, почему бы не сделать это?».

💭: «Кто-то должен сказать ему, что он богат и может делать это, когда захочет 😭».

💭: «Это список дел, а не мечта».

💭: «Лол, он мог бы делать это каждое лето на протяжении последних 14 лет 😂».

Правда в том, что у Тони, вероятно, было мало времени для этого из-за его плотного графика. Для того, чтобы насладиться лучшими моментами НБА, лучше ехать туда весной или в начале июня.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Van BilVit
А почему мечта должна быть чем то сверхъестественным... Откладывает на потом, чтоб кайфануть со вкусом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий