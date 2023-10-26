Кроос рассказал, какой совет дал Беллингему перед класико. Также Тони поделился своей скромной мечтой

Совсем скоро «Мадрид» встретится с «Барселоной». Для некоторых футболистов это будет первое класико на официальном уровне. Один из таких игроков – Джуд Беллингем.

К счастью, у англичанина есть опытные одноклубники, готовые помочь новичку подготовиться к важному матчу. Кроос рассказал, что дал Джуду один совет перед игрой:

«Я посоветовал Джуду просто насладиться класико. Если он сможет просто получать от этого удовольствие, он будет играть хорошо. Сейчас самое подходящее время выиграть свое первое класико. Это помогло бы нам всем».

Кроос также назвал свою мечту. Очень скромные желания немца:

«Мечта, которую я хотел бы осуществить? Поехать на матч НБА в Америку».

Если Беллингем впервые сыграет в класико, то за плечами Тони уже 25 матчей против «Барселоны» во всех соревнованиях. Против «блауграны» у немца 11 побед, 11 поражений и 3 ничьи.

Добавит ли Кроос еще одну победу над каталонцами в свою личную копилку?