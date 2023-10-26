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«Реал Мадрид» планирует выставить 5 полузащитников против «Барсы» – как это будет выглядеть

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По информации испанских СМИ, Карло Анчелотти планирует сыграть против «Барселоны» с пятью полузащитниками.

Это не означает, что «Реал Мадрид» будет использовать схему 3-5-2. Вместо этого «сливочные» поставят Эдуардо Камавингу на позицию левого защитника, а также разыграют схему 4-4-2 с Федерико Вальверде, Орельеном Тчуамени, Тони Кроосом и Джудом Беллингемом в качестве остальных четырех полузащитников.

Ожидается, что Лука Модрич начнет игру на скамейке запасных.

У «Барсы» на поле будет меньше полузащитников – три или четыре. Однако мы все знаем, что такие игроки, как Жоау Канселу, Иниго Мартинес и Андреас Кристенсен, также вносят большой вклад в игру команды.

7 комментариев

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GloryReal
Удачи Родриго и Винисиусу. Надеюсь у них начнет получатся. Они явно сдали в этом сезоне.
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Дилшод
это лучший состав, чтобы играть против Барсы, у Реала отличный полузащитники и Нападающий как вини, родриго ну полузащитников вы сами знаете они лучший игроки мира, не только они но и всё игроки Реал Мадрида #@HALA MADRID#🙌✊✊👈👈🤝
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Meroj Abdukakhorov
было бы хорошо если вместо Родриго играл Хоселу ну Родриго тоже хорош
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kudayberdiev1996@mail.ru
Нужно выпускать Хоселу.
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Mustang Shelby
эй карло не начинай перед важной игрой свою не надёжную ротацию, пусть останется как было, помните матч с атлетикой
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