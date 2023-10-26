По информации испанских СМИ, Карло Анчелотти планирует сыграть против «Барселоны» с пятью полузащитниками.

Это не означает, что «Реал Мадрид» будет использовать схему 3-5-2. Вместо этого «сливочные» поставят Эдуардо Камавингу на позицию левого защитника, а также разыграют схему 4-4-2 с Федерико Вальверде, Орельеном Тчуамени, Тони Кроосом и Джудом Беллингемом в качестве остальных четырех полузащитников.

Ожидается, что Лука Модрич начнет игру на скамейке запасных.

У «Барсы» на поле будет меньше полузащитников – три или четыре. Однако мы все знаем, что такие игроки, как Жоау Канселу, Иниго Мартинес и Андреас Кристенсен, также вносят большой вклад в игру команды.