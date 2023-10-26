Первое класико есть✔: «Реал» обыграл «Барсу» в баскетбольной Евролиге на глазах у футболистов

Вчера вечером состоялось баскетбольное класико – «Реал Мадрид» обыграл «Барселону» и единолично возглавил Евролигу. Матч завершился победой «Реала» со счётом 65:64.

Начало встречи осталось за «сине-гранатовыми»: «Мадрид» пытался найти свой ритм, но «Барса» была очень агрессивна и точна в атаке, что позволило им взять игру под свой контроль на ранней стадии (19:12). Но во второй четверти хозяева из «Мадрида» смогли переломить ситуацию (16:11).

Перерыв оказался очень кстати для «сливочных» — команда действовала лучше, как в защите, так и в нападении – это отразилось и на табло (23:11). Каталонцы отказывались сдаваться и на финальном отрезке контролировали игру (23:14), но в итоге победа осталась за «Мадридом».

За баскетбольным класико наблюдали и звезды первой футбольной команды – им предстоит сыграть с «Барселоной» уже завтра.