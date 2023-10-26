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Беллингем пройдет медицинское обследование перед Класико

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Джуд Беллингем сегодня пройдет новое обследование приводящей мышцы, чтобы подтвердить свой уровень физической подготовки перед Класико, сообщает испанское издание Marca.

Беллингем был заменен в конце игры с «Брагой», почувствовав некоторый дискомфорт на поле, позже подтвердилось, что у него небольшая проблема с пахом.

По данным Marca, Джуд покидал Португалию, хромая, хотя к этому моменту игрок уже чувствовал себя намного лучше:

Перед сегодняшней тренировкой с командой англичанин пройдет обследование, чтобы определить свое истинное состояние перед субботним матчем.

В этом сезоне Беллингем стал самой большой угрозой «Реала» у ворот соперника – англичанин забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 12 матчах. Для сравнения, вся команда забила 15 голов в том же количестве матчей.

5 комментариев

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Алексей Радевич
Ответ Дмитрий Калашников
Карло велик, как можно не провести ротацию с Баргой? С брагой, Карл!
Какую например? Выпустить Браима? Или Васкеса?
+1
0
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Дмитрий Калашников
Ответ Алексей Радевич
Какую например? Выпустить Браима? Или Васкеса?
их в первую очередь, Вини и Били заменить после 1 тайма, тем более результат приемлемый был
+1
0
+1
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Дмитрий Калашников
Карло велик, как можно не провести ротацию с Баргой? С брагой, Карл!
+1
-1
0
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ivan_krylov
Ответ Алексей Радевич
Какую например? Выпустить Браима? Или Васкеса?
да
0
0
0
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