Беллингем пройдет медицинское обследование перед Класико

Джуд Беллингем сегодня пройдет новое обследование приводящей мышцы, чтобы подтвердить свой уровень физической подготовки перед Класико, сообщает испанское издание Marca.

Беллингем был заменен в конце игры с «Брагой», почувствовав некоторый дискомфорт на поле, позже подтвердилось, что у него небольшая проблема с пахом.

По данным Marca, Джуд покидал Португалию, хромая, хотя к этому моменту игрок уже чувствовал себя намного лучше:

Перед сегодняшней тренировкой с командой англичанин пройдет обследование, чтобы определить свое истинное состояние перед субботним матчем.

В этом сезоне Беллингем стал самой большой угрозой «Реала» у ворот соперника – англичанин забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 12 матчах. Для сравнения, вся команда забила 15 голов в том же количестве матчей.