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«Реал Мадрид» уже в Браге и готов к матчу Лиги чемпионов

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«Реал Мадрид» прибыл в Брагу, где завтра состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с местным клубом.

Встречу рассудит Майкл Оливер, для англичанина это будет уже третий матч Королевского клуба – ранее он работал на финале Суперкубка Европы 10 августа 2022 года, когда трофей остался за «сливочными» в результате противостояния с «Айнтрахтом», а до этого – в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона 2017/18 против «Ювентуса», счет был 1-3 в пользу итальянского клуба.

Вот лучшие кадры команды из поездки:

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