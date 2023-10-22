«Реал» уже объявил состав на выезд к «Браге». 4 игрока все еще травмированы

Не все успели перевести дух после поединка с «Севильей», а «Реал» уже готовится к следующему испытанию. Во вторник «сливочные» встречаются с «Брагой» на выезде.

Вот заявка из 20 человек на эту игру:

Вратари: Кепа, Лунин, Пинейро.

Защитники: Алаба, Начо, Фран, Рюдигер, Васкес, Менди, Карвахаль.

Полузащитники: Беллингем, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Тчуамени

Форварды: Браим Диас, Родриго, Хоселу, Винисиус

Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Арда Гюлер и Дани Себальос все еще отсутствуют.