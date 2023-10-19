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«Я здесь благодаря ему». Теплые слова Карло Анчелотти в адрес Серхио Рамоса

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«Я буду рад снова увидеть Серхио Рамоса. Я здесь благодаря ему и его голу в финале Лиги чемпионов в Лиссабоне. Он особенный игрок для меня. Мы все любим его», — сказал Карло Анчелотти во время пресс-конференции перед завтрашним матчем «Мадрида» с «Севильей», где сейчас играет Рамос.

«Если Рамос забьет завтра (надеюсь, что нет), он сможет праздновать этот гол и делать все, что захочет», - добавил тренер.

 

Это действительно особенные слова для легенды «Реала». Приятно осознавать, что Карло так ценит все, что Серхио сделал для клуба.

 

Эпический гол Серхио Рамоса, сравнявший счет на 93-й минуте финала Лиги чемпионов с «Атлетико», вероятно, обеспечил Карло Анчелотти долгосрочное будущее в клубе. Мадридский «Реал» уступал «Атлетико» со счетом 0:1, но Рамос перевел игру в дополнительное время, а что было дальше – уже история.

 

В субботу 37-летний игрок, скорее всего, войдет в стартовый состав «Севильи».

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