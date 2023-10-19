Стало известно ради каких блюд Джуд Беллингем готов нарушить строгую диету

Джуд Беллингем отлично стартовал в «Мадриде», мог команде взобраться на вершину турнирной таблицы в Ла Лиге и занять первое место в группе в Лиге чемпионов.

По данным The Athletic, успеху полузащитника способствует его диета. У него есть личный повар, который ежедневно готовит для него еду. Считается, что из всех блюд Беллингем отдает предпочтение печеным бобам и яйцам. Что касается его любимого десерта, звезда «Реала» любит яблочный крамбл. Все это традиционная британская кухня, ради которой Джуд иногда отступает от строгой диеты.

Периодически Джуд ужинает с Винисиусом или Эдером Милитао и другими игроками, с которыми близко общается. Говорят, что в свой первый день в клубе Беллингем ужинал с Браимом Диасом и Ардой Гюлером в популярном итальянском ресторане De Maria.