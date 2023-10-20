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Уже завтра «Реалу» предстоит сыграть против Сехио Рамоса и его «Севильи»: выбираем состав на предстоящий матч

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Придется обойтись без трех игроков основы.

"Севилья" - "Реал": новости команд, возможные составы

«Реал Мадрид» возобновит чемпионат в выездном матче Ла Лиги против «Севильи». После увольнения Хосе Луиса Мендилибара андалузцы наняли нового главного тренера – бывшего главного тренера Уругвая Диего Алонсо.

Анчелотти придется обойтись без Тибо Куртуа, Эдера Милитао и Начо, участие в матче Арды Гюлера под вопросом сомневается.

Вероятный состав «Реала»

«Реал Мадрид»: Кепа; Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга; Вальверде, Тчуамени, Кроос, Беллингем; Хоселу, Винисиус

4 комментария

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Vlad Motuzynskyi
«Участие в матче Арды Гюлера под вопросом сомневается»
Примеры сестрам задеваешь?
+3
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+3
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corazón blanco
Будет непривычно видеть Рамоса в матчах против Мадрида, надеюсь, что у него завтра будет не самый лучший день. Ну а так Сереге конечно же удачи, только не в матчах с Мадридом.
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NRNG
Сехио? Вроде автор не девочка-дизайнер, а не вычитал перед размещением.
0
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0
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