Уже завтра «Реалу» предстоит сыграть против Сехио Рамоса и его «Севильи»: выбираем состав на предстоящий матч

Придется обойтись без трех игроков основы.

«Реал Мадрид» возобновит чемпионат в выездном матче Ла Лиги против «Севильи». После увольнения Хосе Луиса Мендилибара андалузцы наняли нового главного тренера – бывшего главного тренера Уругвая Диего Алонсо.

Анчелотти придется обойтись без Тибо Куртуа, Эдера Милитао и Начо, участие в матче Арды Гюлера под вопросом сомневается.

Вероятный состав «Реала»

«Реал Мадрид»: Кепа; Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга; Вальверде, Тчуамени, Кроос, Беллингем; Хоселу, Винисиус