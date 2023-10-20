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«Острые козырьки» Беллингема: Джуд продолжает покорять «Реал» и испанские СМИ

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Джуд Беллингем продолжает покорять «Реал Мадрид». Англичанин провел за новую команду 10 матчей и записал на свой счет 10 голов и 3 ассиста. Джуд был признан лучшим игроком клуба по итогам августа и сентября. Безусловно, фантастическое начало пути.

Свою картеру Беллингем начал в «Бирмингем Сити», а Бирмингем известен многим, прежде всего, благодаря культовому сериалу «Острые козырьки», повествующем о деятельности преступного клана Шелби в 1920-е годы и отличающемуся неповторимым стилем.

Испанские СМИ не могли не воспользоваться связью…вот, что из этого получилось:

Джуд и сам не против пошутить на эту тему. Например, на прошедшей тренировке, когда погода в столице Испании явно испортилась:

Феде:

💬»Мы где? Это Англия?»

Беллингем:

💬»Бирмингем, Феде. Это Бирмингем».

1 комментарий

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Асылбек Бабылов
Камавинга и Тчуамени чётко смотрятся🔥
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