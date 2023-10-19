Надаль показал футбольный мастер-класс: так Рафа «готовится» к Australian Open

Только с футболкой промахнулся😅

Рафаэль Надаль - известный поклонник футбола и болельщик мадридского «Реала». На днях он прокомментировал слухи о своем участии в Australian Open.

«Я ценю вотум доверия от Australian Open… Я тренируюсь каждый день и усердно работаю, чтобы как можно скорее вернуться💪🏻😉, – написал Надаль.

Недавно глава Tennis Australia Крэйг Тайли объявил, что Надаль сыграет на турнире, но позже представитель испанца опроверг слова функционера.

А судя по этому видео шансы Рафы сыграть в Австралии очень велики.

Почему футболка «Мальорки», а не «Реала», спросите вы? Рафа родился в Манакоре, муниципалитет в Испании, который входит в провинцию Балеарские острова и находится на острове Мальорка.