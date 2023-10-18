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«Лучше, чем я мог себе представить»: Беллингем раскрыл секрет удачного старта в «Мадриде»

Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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Беллингем признан лучшим игроком «Реала» в сентябре. Англичанин стал лучшим игроком месяца в «королевском клубе» второй раз подряд.

В сентябре Джуд провел за «сливочных» пять матчей, в которых забил три гола и отдал один ассист.

В беседе с пресс-службой «Мадрида» Беллингем признался, что на его удачный старт в «Реале» повлияли болельщики клуба:

«Это мечта, ставшая явью. Играть здесь даже лучше, чем я мог себе представить. Я наслаждаюсь каждым моментом на тренировках и в матчах. Надеюсь, так оно и останется.

Моя связь с болельщиками совершенно особенная, играть для них – одно удовольствие. Мне нравятся их песни и заряды, они придают мне много энергии и сил. Вероятно, именно поэтому я начал сезон именно так, как начал.

Я действительно ценю это и надеюсь, что вместе мы создадим еще много хороших воспоминаний».

Всего за «Реал» Джуд провел 10 матчей. Ему уже удалось записать на свой счет 10 голов и 3 ассиста. Безусловно, фантастическое начало пути.

А как вам старт Беллингема в «Мадриде»? Может, он сумел превзойти ваши ожидания?

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