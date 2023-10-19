«Верните его на поле!» Фанаты в шоке от формы, в которой находится, возможно, будущий главный тренер «Реала»
Не рановато закончил?
Как сообщает Bayern&Germany со ссылкой на Sport Bild, у тренера «Байера» Хаби Алонсо есть соглашение с руководством о том, что следующим летом он может уйти работать в «Баварию», «Реал» или «Ливерпуль», если они будут заинтересованы в его услугах.
Условие действует даже несмотря на то, что контракт 41-летнего специалиста рассчитан до 2026 года.
При Алонсо «Байер» выиграл 9 из 10 матчей сезона во всех турнирах и лидирует в чемпионате Германии, набрав 19 очков после 7 туров.
А фанаты тем временем в шоке от видео с тренировки «Байера» - в такой форме Хаби не затерялся бы и на поле, а не только на тренерской лавке.
но тренироваться в недельном цикле а потом отбегать матч к сожалению нет. тем более на позиции Хаби Алонсо.