«Верните его на поле!» Фанаты в шоке от формы, в которой находится, возможно, будущий главный тренер «Реала»

Не рановато закончил?

Как сообщает Bayern&Germany со ссылкой на Sport Bild, у тренера «Байера» Хаби Алонсо есть соглашение с руководством о том, что следующим летом он может уйти работать в «Баварию», «Реал» или «Ливерпуль», если они будут заинтересованы в его услугах.

Условие действует даже несмотря на то, что контракт 41-летнего специалиста рассчитан до 2026 года.

При Алонсо «Байер» выиграл 9 из 10 матчей сезона во всех турнирах и лидирует в чемпионате Германии, набрав 19 очков после 7 туров.

А фанаты тем временем в шоке от видео с тренировки «Байера» - в такой форме Хаби не затерялся бы и на поле, а не только на тренерской лавке.