📹«В твоем возрасте я еще пил молоко матери». Дзола пошутил над возрастом Беллингема, а Джуд оценил

После победного матча сборной Англии над сборной Италии на «Уэмбли» (3:1) один из экспертов телеканала Channel 4 Sport Джанфранко Дзола решил пошутить про возраст Джуда Беллингема.

«Меня все это очень веселит, потому что я в 20 лет еще пил мамино грудное молоко. Этот парень (показывает на Беллингема) еще так молод, но очень впечатляет».

Джанфранко пытался объяснить, что он «пил мамино грудное молоко» в фигуральном смысле, но смех в студии уже было не остановить.

Позже итальянец все-таки смог задать серьезный вопрос. В сезоне-2016/17 Дзола тренировал «Бирмингем», а как известно, Джуд Беллингем воспитанник этого английского клуба. Правда, на тот момент ему было всего 13 лет.

− Джуд, где ты был, когда я тренировал «Бирмингем»? Я бы выпустил тебя в основе даже в 12-летнем возрасте!

− Уверен, что однажды я стучал в вашу дверь, а вы указали мне направление, куда же мне надо идти! (смеется)

Если в матче против Австралии Беллингем остался на скамейке, то в игре с Италией отдал шикарный голевой пас.