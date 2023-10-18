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📹«В твоем возрасте я еще пил молоко матери». Дзола пошутил над возрастом Беллингема, а Джуд оценил

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После победного матча сборной Англии над сборной Италии на «Уэмбли» (3:1) один из экспертов телеканала Channel 4 Sport Джанфранко Дзола решил пошутить про возраст Джуда Беллингема.

«Меня все это очень веселит, потому что я в 20 лет еще пил мамино грудное молоко. Этот парень (показывает на Беллингема) еще так молод, но очень впечатляет».

Джанфранко пытался объяснить, что он «пил мамино грудное молоко» в фигуральном смысле, но смех в студии уже было не остановить.

Позже итальянец все-таки смог задать серьезный вопрос. В сезоне-2016/17 Дзола тренировал «Бирмингем», а как известно, Джуд Беллингем воспитанник этого английского клуба. Правда, на тот момент ему было всего 13 лет.

− Джуд, где ты был, когда я тренировал «Бирмингем»? Я бы выпустил тебя в основе даже в 12-летнем возрасте!

− Уверен, что однажды я стучал в вашу дверь, а вы указали мне направление, куда же мне надо идти! (смеется)

Если в матче против Австралии Беллингем остался на скамейке, то в игре с Италией отдал шикарный голевой пас.

1 комментарий

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Morpeh Kaspiya
Дзола отжëг!😄
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+2
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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