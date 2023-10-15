«Это круто»: Мартин Эдегор рассказывает, чему он научился у Роналду и других бывших одноклубников в «Реале»

Мартин Эдегор говорит, что опыт в одной раздевалке с Криштиану Роналду и другими суперзвездами «Реала» повлиял на его дальнейшую карьеру.

«Пока я был в «Мадриде», то увидел множество мелочей: я мог наблюдать, как лучшие игроки заботятся о своем теле, как они тренируются, настраиваются перед матчами, как они включаются и выключаются», - рассказал Мартин в интервью ТВ2.

«Это невероятно, они очень внимательны к деталям. Круто видеть, как они заводятся перед играми. До матча они могут быть очень расслабленными, но когда доходит до дела, то фокус только на нем».

Эдегор сначала присоединился к «Арсеналу» на правах аренды, а затем перешёл в клуб на постоянной основе. Молодой уже стал капитаном команды и оказался недостающим звеном в головоломке Микеля Артеты.