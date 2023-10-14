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Мартин Эдегор: «Без «Реала» я бы не достиг нынешнего уровня»

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«[Реал] Мадрид – клуб, на который оказывается самое сильное давление в мире», – заявил СМИ Мартин Эдегор.

«Если бы я не прошел через Мадрид, я бы не достиг того уровня, который имею сегодня. Я научился взрослеть, и это был отличный опыт обучения, но мне нужно было играть больше».

«Я доволен решением уйти», — также сказал норвежец.

Это звучит справедливо и честно. Мартин, вероятно, заслуживал большего количества игрового времени в «Реале», но в любом случае этот опыт был бесценным – и он сделал его тем, кем он является сегодня.

У Эдегора было несколько периодов аренды, прежде чем он ушел из «Реала» в «Арсенал» за 35 миллионов евро в 2021 году.

24-летний футболист сейчас является одним из лидеров команды Микеля Артеты и, возможно, одним из лучших игроков на своей позиции.

 

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