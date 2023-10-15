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«Если бы не «Мадрид», не достиг бы такого уровня». Эдегор благодарен «сливочному» клубу

Мартин Эдегор Мартин Эдегор
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Тепло вспоминает о периоде в Испании.

В преддверие квалификационного матча к Евро-2024 между Норвегией и Испанией экс-хавбек «Мадрида» Мартин Эдегор вспомнил испанский отрезок карьеры.

«Мое пребывание в «Мадриде» было хорошим. Позитивный период. Здесь я созрел, это был отличный опыт, но мне нужно было больше играть. Доволен своим решением уйти и тем, как сложилась моя карьера. Если бы я не был в «Мадриде», то не достиг бы того уровня, на котором нахожусь сейчас. «Реал Мадрид» − самый большой клуб в мире, и давление там такое же».

В «Мадрид» Мартин Эдегор перебрался в 2015 году за 3 млн евро из «Стрёмсгодсета». На тот момент ему было 16 лет.

На игрока претендовали многие европейские топ-клубы, но Флорентино Перес опередил их. У юного парня был уникальный контракт, по которому он играл за «Кастилью», но мог тренироваться с основой «Мадрида». Стал самым молодым дебютантом в истории «королевского клуба» − вышел на поле в 16 лет и 156 дней.

Норвежец получал мало игровой практики и после нескольких аренд летом 2021 года ушел в «Арсенал» за 35 млн евро. На сегодня он основной игрок «канониров», а его трансферная стоимость оценивается в 90 млн евро.

11 комментариев

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Бахытжан Садыкбеков
Практически не получил шанса в основе, но высказывается уважительно о клубе, в котором вырос. А на другой стороне крыса Мората, который провёл прекрасные сезоны и выиграл всё с Мадридом, но сейчас воняет в сторону своей академии.
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Moby D
Ответ Бахытжан Садыкбеков
Практически не получил шанса в основе, но высказывается уважительно о клубе, в котором вырос. А на другой стороне крыса Мората, который провёл прекрасные сезоны и выиграл всё с Мадридом, но сейчас воняет в сторону своей академии.
Скандинавское воспитание)
+6
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Wekil Halylow
Ответ odinokov nick
Ждём возвращения
зачем это Эдогору он капитан команди в Апл зп у него хорошая тренер и болелшики любят
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vk5w6rqvxx
Не показывайте барсикам, у них полыхнет, ведь они верят что Мадрид убивает таланты и выкидывает легенд на улицу
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Chev Chellios
Какого уровня?
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АНДРЮХА87
Ответ odinokov nick
Ждём возвращения
А смысл? Ему нет места в основе, будет также полировать лавку! Он не лучше, ни одного из полузащитников Мадрида!
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Нургалиев Разрешил
Ответ Бахытжан Садыкбеков
Практически не получил шанса в основе, но высказывается уважительно о клубе, в котором вырос. А на другой стороне крыса Мората, который провёл прекрасные сезоны и выиграл всё с Мадридом, но сейчас воняет в сторону своей академии.
Наоборот получал шансы у Зидана каждый раз когда был здоров и готов выйти на замену, см статистику. Проблема в том, что мальчик хотел играть в основе регулярно (а не выходить иногда в основе, иногда на замену) при живых Кроосе и Модриче
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Имя Фамилия
Ответ Chev Chellios
Какого уровня?
Эдегор как минимум не хуже распиаренного Беллингема, которому реалоглоры вручают ЗМ.
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Chev Chellios
Ответ Имя Фамилия
Эдегор как минимум не хуже распиаренного Беллингема, которому реалоглоры вручают ЗМ.
В его годы?
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Имя Фамилия
Ответ Chev Chellios
В его годы?
А причём тут годы?)) В его годы Эдегор вытащил Сосьедад в еврокубки и выбил реал из Кубка Короля.
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