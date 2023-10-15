«Если бы не «Мадрид», не достиг бы такого уровня». Эдегор благодарен «сливочному» клубу

Тепло вспоминает о периоде в Испании.

В преддверие квалификационного матча к Евро-2024 между Норвегией и Испанией экс-хавбек «Мадрида» Мартин Эдегор вспомнил испанский отрезок карьеры.

«Мое пребывание в «Мадриде» было хорошим. Позитивный период. Здесь я созрел, это был отличный опыт, но мне нужно было больше играть. Доволен своим решением уйти и тем, как сложилась моя карьера. Если бы я не был в «Мадриде», то не достиг бы того уровня, на котором нахожусь сейчас. «Реал Мадрид» − самый большой клуб в мире, и давление там такое же».

В «Мадрид» Мартин Эдегор перебрался в 2015 году за 3 млн евро из «Стрёмсгодсета». На тот момент ему было 16 лет.

На игрока претендовали многие европейские топ-клубы, но Флорентино Перес опередил их. У юного парня был уникальный контракт, по которому он играл за «Кастилью», но мог тренироваться с основой «Мадрида». Стал самым молодым дебютантом в истории «королевского клуба» − вышел на поле в 16 лет и 156 дней.

Норвежец получал мало игровой практики и после нескольких аренд летом 2021 года ушел в «Арсенал» за 35 млн евро. На сегодня он основной игрок «канониров», а его трансферная стоимость оценивается в 90 млн евро.