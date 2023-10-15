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Топ-клуб АПЛ переманивает Крооса. Вспоминаем, что Тони говорил о Премьер-лиге

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У Тони Крооса идет последний год контракта с мадридским «Реалом». Сообщается, что «Манчестер Сити» пытается переманить немецкого полузащитника выгодным предложением.

На фоне этих слухов всплыла старая цитата Крооса о Премьер-лиге. Выступая в подкасте OMR в 2022 году, Тони сказал:

«Телевизионные деньги в Англии уже много лет значительно выше, но это не привело к тому, что английские команды выигрывают все подряд. Слава Богу, не все игроки смотрят только на зарплату, но и на то, чтобы выиграть много титулов и расти дальше».

Очевидно, что Тони не из тех, кто попадают в ловушку денег. Более того, он неоднократно заявлял, что хочет уйти на пенсию в «Мадриде».

Вопрос только в том, когда это произойдет.

Toni Kroos heaps praise on Real Madrid teenage starlet

5 комментариев

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Traxyla
Справедливости ради Тони Колос идеал футболиста
+2
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+2
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Funny lepka
Ну давайте по-честному.АПЛ уже пару лет точно является сильнейшей лигой(кроме возможно судей).Немного не по теме, но говорить что в АПЛ ты ничего не выиграешь
+1
-1
0
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Дилшод
Кросс всë таки остановиться в РЕАЛ МАДРИД
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0
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ladoga1242
Ответ Михаил Гацков
Зачем МС этот старпер? Учитывая постоянный прессинг команды, физики банально не хватит. Только если для раздевалки, где опытный игрок может оказать положительное влияние не меньше, чем на поле. Верится с трудом в этот вброс.
согласен
+1
-1
0
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