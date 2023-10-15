Топ-клуб АПЛ переманивает Крооса. Вспоминаем, что Тони говорил о Премьер-лиге

У Тони Крооса идет последний год контракта с мадридским «Реалом». Сообщается, что «Манчестер Сити» пытается переманить немецкого полузащитника выгодным предложением.

На фоне этих слухов всплыла старая цитата Крооса о Премьер-лиге. Выступая в подкасте OMR в 2022 году, Тони сказал:

«Телевизионные деньги в Англии уже много лет значительно выше, но это не привело к тому, что английские команды выигрывают все подряд. Слава Богу, не все игроки смотрят только на зарплату, но и на то, чтобы выиграть много титулов и расти дальше».

Очевидно, что Тони не из тех, кто попадают в ловушку денег. Более того, он неоднократно заявлял, что хочет уйти на пенсию в «Мадриде».

Вопрос только в том, когда это произойдет.