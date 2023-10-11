«Скажу своим игрокам, что они могут назвать меня «доктор». Карло Анчелотти присвоена почетная степень Пармского университета

Карло Анчелотти получил почетную степень Пармского университета.

Тренеру «Реала» присвоена степень в области научных и технических принципов профилактической и адаптивной двигательной активности.

Для итальянского специалиста Парма имеет особенное значение, он родился в 40 км от Пармы – в Реджоло, но именно в Парме начал свою карьеру игрока, а потом и тренера.

«Мне присудили докторскую степень, хотя многие скажут, что я сдал мало экзаменов. Но на самом деле я сдал много – и продолжаю сдавать каждые три дня. На этих экзаменах меня судят. Так что я скажу своим игрокам, что они могут назвать меня «доктор», - отметил Анчелотти.

«Сила футбола не в индивидуальном мастерстве, а в команде. Это не сколько работа, сколько страсть, которая позволила мне посвятить футболу 44 года своей жизни – этого за деньги не купишь. Я был таким в 15 лет и остаюсь таким до сих пор. Если ты не испытываешь страсть к своему делу, то не можешь проявить себя на 100%».