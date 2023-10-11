«Байер» разрешит Алонсо уйти из клуба только при одном условии. А ведь он подписал новый контракт
Согласно свежему сообщению Sport Bild, Хаби Алонсо получил разрешение покинуть «Леверкузен» следующим летом при одном условии.
Испанский менеджер, который недавно продлил контракт с «Байером» до 2026 года, может покинуть клуб, если поступит предложение от одного из его бывших клубов и их интерес будет взаимным.
Речь идет, конечно же, о «Ливерпуле», «Баварии» и мадридском «Реале».
Леверкузенцы в этом сезоне под руководством Алонсо показывают выдающиеся результаты. Они занимают первое место в Бундеслиге и пока не потерпели ни одного поражения. Алонсо считается главным кандидатом на замену Карло Анчелотти в 2024-м.
Ливерпуль - рано, пока Клопп там (вряд ли кто то будет круче Клоппа, хотя..)
Реал - идельный вариант, учитывая что Карло уходит в Бразилию. Как фан Барсы говорю
Классико будут снова интересными