«Байер» разрешит Алонсо уйти из клуба только при одном условии. А ведь он подписал новый контракт

Согласно свежему сообщению Sport Bild, Хаби Алонсо получил разрешение покинуть «Леверкузен» следующим летом при одном условии.

Испанский менеджер, который недавно продлил контракт с «Байером» до 2026 года, может покинуть клуб, если поступит предложение от одного из его бывших клубов и их интерес будет взаимным.

Речь идет, конечно же, о «Ливерпуле», «Баварии» и мадридском «Реале».

Леверкузенцы в этом сезоне под руководством Алонсо показывают выдающиеся результаты. Они занимают первое место в Бундеслиге и пока не потерпели ни одного поражения. Алонсо считается главным кандидатом на замену Карло Анчелотти в 2024-м.