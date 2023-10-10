🤔 Сомневаетесь в успехах Беллингема? Есть одно фото, которое переубедит даже самых упорных скептиков 😱

Джуда Беллингема можно назвать лицом европейского футбола в новом сезоне.

Не каждый футболист способен так феерично стартовать в мадридском «Реале», но 20-летнему англичанину это удалось.

Потрясающая статистика: восемь голов и две голевые передачи в восьми матчах Ла Лиги!

Если вам этого мало, то вот вам «говорящая» картинка, с которой просто невозможно поспорить.

Беллингем был назван «Игроком матча» в 9 из 11 игр, которые он провел за «Реал Мадрид». Это фантастика.

Все еще готовы спорить?