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🤔 Сомневаетесь в успехах Беллингема? Есть одно фото, которое переубедит даже самых упорных скептиков 😱

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Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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Джуда Беллингема можно назвать лицом европейского футбола в новом сезоне.

Не каждый футболист способен так феерично стартовать в мадридском «Реале», но 20-летнему англичанину это удалось.

Потрясающая статистика: восемь голов и две голевые передачи в восьми матчах Ла Лиги!

Если вам этого мало, то вот вам «говорящая» картинка, с которой просто невозможно поспорить.

Беллингем был назван «Игроком матча» в 9 из 11 игр, которые он провел за «Реал Мадрид». Это фантастика.

Все еще готовы спорить?

2 комментария

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filbratuha@yandex.ru
Как же мне не хотелось англичанина в Мадрид, думал будет провал провальный)) удивляет конечно парень. Главное чтоб без травм.
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Сергей Смирнов
Ответ filbratuha@yandex.ru
Как же мне не хотелось англичанина в Мадрид, думал будет провал провальный)) удивляет конечно парень. Главное чтоб без травм.
А я наоборот хотел что бы Беллинхэм пришёл в Реал. Верил что у него пойдёт, надеюсь так и дальше будет играть. Напа бы ещё.. Но не черепашку, в него не верю.
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0
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