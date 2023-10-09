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Беллингем так стабильно хорош, что журналист The Athletic устал о нем писать. Но редакторы все равно настаивают

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Проблема, которую не ждали.

Джуд Беллингем безупречно начал свою карьеру в «Реале»: полузащитник провел за мадридцев одиннадцать матчей, и не забил лишь в двух из них. Он уже записал себе в актив десять голов, сравнявшись с показателями Криштиану Роналду на заре его карьеры в «Мадриде».

Беллингем так хорош, что почти после каждого матча «сливочных» его лицо появляется на обложках всех испанских изданий, а журналисты пишут хвалебные оды его зрелости, поведению и мастерству. Так же поступал и Гиллермо Раи, репортер The Athletic, специализирующийся на «Реале». Но после матча с «Осасуной», где команда Анчелотти выиграла со счетом 4:0, а Джуд оформил дубль, нервы журналиста немного не выдержали.

Через пару дней после матча Раи опубликовал ссылку на свою очередную статью об английском полузащитнике с подписью:

«Мой план состоял в том, чтобы приехать на «Бернабеу» и написать о Тчуамени в новой роли центрального защитника. Но нет. Мой английский редактор попросил снова написать о Беллингеме!

Я уже писал о его голах, праздновании и влиянии на клуб. Что еще я могу сказать?!»

Что самое забавное, журналист действительно сделал новый материал об успехах Джуда. Вот несколько отрывков из него:

«Не могу поверить, что мне придется писать о нем еще раз.

Я планировал поехать на «Сантьяго Бернабеу» и написать статью о том, как Орельен Тчуамени справился со своей новой ролью в центре защиты. Если бы это не сработало, не мешало бы поговорить о новом атакующем трезубце «Реала», ведь именно они вдохновили команду на победу над «Осасуной» со счётом 4:0. Или покопаться в том, как Родриго потерял место в атаке, уступив Хоселу.

Но нет, сейчас не время. Потому что, опять же, мой редактор (кстати, он англичанин) попросил меня написать о Джуде Викторе Уильяме Беллингеме».

Потом Раи вставил десяток ссылок на уже существующие статьи The Athletic, посвященные дебюту Беллингема, его влиянию на испанский футбол и медиа, впечатлениях игроков «Реала» о новом партнере, пути англичанина из Бирмингема в Мадрид, уникальном стиле и многом другом...

«Когда вы прогуливаетесь по улице Кастеллана возле стадиона, если шарф с лицом Беллингема не пролетает над вашей головой, то вы сразу же увидите дедушку, держащего высоко над собой внука с именем англичанина на спине его футболки».

«С истинно британской пунктуальностью в конце игры Беллингем стоит один на поле, аплодируя всем четырем трибунам, а затем издалека посылает воздушные поцелуи своей матери, которая всегда сидит в одном и том же углу стадиона».

«Мой редактор также не понимает, что после игры становится еще более неловко. Сколько еще раз я могу спрашивать тренера Карло Анчелотти или других игроков о Беллингеме?

Первые три вопроса Дани Карвахалю после игры были о Беллингеме. У Анчелотти даже нет сил поднять свою знаменитую бровь, когда он слышит десятый вопрос о нем, как будто он тренирует только его, а не двадцать других топ-футболистов».

Раи закончил статью особенно эпично:

«Пожалуйста, Джуд, не мог бы ты немного успокоиться? Немного погасить этот блеск всего на пару игр, чтобы другие игроки вышли в центр внимания».

«Реал» действительно заполучил себе потрясающего игрока. Его феномен откровенно сбивает с толку не только фанатов, но и журналистов.

Что с ним, таким великолепным, поделаешь?

5 комментариев

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Mirhodi Mirfayziev
хватит, стапэ, не сглазить
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corazón blanco
Пожалуй лучше, чем последний абзац и не скажешь. Беллингем выжигает напалмом и просто затмил всех в Мадриде.
+2
0
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corazón blanco
Ответ Mirhodi Mirfayziev
хватит, стапэ, не сглазить
Сглазить его никто не может, это так не работает. Главное чтобы Джуд к себе после всех успехов не позволял сбавлять обороты (ловить звезду). Хотя я думаю, что это не про него. Все-таки этот англичанин сделан из правильного теста.
+1
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xDe xDe
Кстати, жиза. Тоже, комментируя что-либо о Беллингеме, ловил себя на том, что уже говорить нечего и просто начинаю повторяться. Хотя дефицитом словарного запаса не страдаю, да и с изложением мыслей проблем особо нет. Ну, в одном матче Джуд сыграл не отлично, а просто неплохо - разнообразие, появилась новая строчка. В одном Джуд не забил. Ещё одна строчечка. В прочих случаях, не считая этих единичных исключений, можно подводить итоги одной фразой постоянно: Джуд шикарен. Для журналистов, конечно, то ещё затруднение)
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xDe xDe
Ответ Mirhodi Mirfayziev
хватит, стапэ, не сглазить
Сглазов не существует. Нужно просто понимать простую вещь: каким бы очешуительным Джуд ни был, всегда он такую потрясающую форму, вместе с результативностью, держать не сможет. Никто не сможет, это нереально. Я к тому, чтобы меньшая эффективность Беллингема (а такие периоды неизбежно будут) не воспринималась как что-то провальное. Наоборот, это сейчас у него 150-процентный отрезок.
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