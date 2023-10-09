Ноль голов в 10 матчах. Перес и Анчелотти поддержали неудачливого вингера «Мадрида»

Не в лучшей бомбардирской форме.

Вингер «Мадрида» Родриго переживает одну из самых длинных голевых засух в своей карьере игрока «сливочного» клуба. Бразилец не забивает вот уже 10 матчей подряд.

В предыдущих играх такую статистику можно было объяснить тем фактом, что он был запасным, но на этот раз он вышел в старте и снова не отличился. Единственный гол в сезоне случился в августе в игре против «Атлетика» (2:0).

В своем обращении к болельщикам Родриго признал, что дела у него идут не так хорошо, как хотелось бы: «Не всегда все идет так, как я ожидаю, но в самоотдаче и работе на благо команды недостатка не будет! Спасибо за поддержку», − написал Родриго в Твиттере.

Однако несмотря на все проблемы, по данным Relevo, Флорентино Перес и Карло Анчелотти твердо верят в Родриго и считают, что он может подняться до уровня Винисиуса Жуниора.

Мадридский «Реал» блестяще начал сезон и на данный момент после девяти туров лидирует в Ла Лиге. Кроме того, «бланкос» выиграли два матча в Лиге чемпионов. Пока успех клуба зависит от голов Джуда Беллингема: на его счету десять мячей и три голевые передачи.