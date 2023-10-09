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Беллингем поделился фото баннера, установленного в его честь — он имеет особое значение

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Болельщики «Реала» любят Джуда Беллингема. А почему бы и нет? Англичанин забил 14 голов за всего в 10 матчах за клуб.

Один фанат «Мадрида» поделился фотографией баннера, установленного в честь Беллингема возле его дома.

На баннере написано: «Беллингем, да здравствует мать, которая тебя родила».

Джуд, очевидно, оценил такое внимание и даже опубликовал фотографию баннера в социальной сети.

Этим летом «Реал Мадрид» подписал Беллингема из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро. На счету игрока уже больше голов, чем у Эдена Азара за четыре года в «Мадриде». Уверены, что нет болельщика «сливочных», считающего эту сделку невыгодной.

2 комментария

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NikoVinkovic
В первый раз вижу упоминание матери фанатами не в оскорбительном контексте
+10
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Егор Кириллов
Не 14,а 10 голов за клуб в 10 матчах...
0
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