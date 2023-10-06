Попало в кадр: даже Анчелотти не сдержался в момент гола Беллингема, итальянец был очень рад

Джуд Беллингем продолжает блистать: в субботнем матче с «Осасуной» (4:0) он оформил дубль. С момента перехода в «бланкос» его голевая серия достигла 10 мячей во всех соревнованиях.

Беллингем вывел мадридцев вперед уже на 17-й минуте, точно пробив с близкого расстояния. Карло Анчелотти был в полном восторге от гола и неожиданно эмоционально отреагировал на него.

Несмотря на то, что Карло Анчелотти обычно спокойно празднует голы, в этот раз он просто не мог сдержаться: разбрасывал руки и страстно праздновал вместе с тренерским штабом.

Этот гол положил начало доминирующей игре «бланкос», которые в дальнейшем забили еще три мяча.