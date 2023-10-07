Всего одно слово. Холанд прокомментировал пост Беллингема после дубля Джуда в матче с «Осасуной»

Беллингем продолжает удивлять своей результативностью в «Мадриде». В матче против «Осасуны» англичанин оформил дубль.

После игры он написал в соцсетях: «Красивая победа в храме!»

В комментарии к Джуду пришел Холанд. Экс-партнер англичанина по дортмундской «Боруссии» написал всего одно слово: «Невероятно». Беллингем ответил Эрлингу улыбающимся эмодзи.

Джуд и Эрлинг провели в составе дортмундской «Боруссии» 63 матча. Их дуэт принес «шмелям» семь голов.

А у Беллингема в «Мадриде» уже 10 голов и 3 ассиста в 10-ти матчах за «королевский клуб». Холанд в «Сити» чуть менее результативен: 11 игр, 8 мячей, 2 ассиста.

Здорово, что парни сохранили приятельские отношения.