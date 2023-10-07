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Вальдебебас в восторге от Крооса. Тони впечатляет молодежь «Реала» своими формой и отношением к юным игрокам

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В следующем году Тони Кроосу исполнится 34 года, немец продолжает выступать на самом высоком уровне.

Об этом говорят не только его результаты в матчах, но и работа полузащитника на тренировках. Relevo со ссылкой на источники в клубе сообщает, что Кроос удивляет каждого, кто впервые попадает на тренировочную базу «Мадрида».

Relevo передает слова своего источника, ежедневно наблюдающего за тренировками «Реала» в Вальдебебасе: «Он [Кроос] все еще лучший на тренировках. Те, кто играет вместе с ним, побеждают. Он просто доминирует над всеми».

Кроос производит впечатление не только на журналистов и простых обывателей, но и на молодежь «Мадрида». Игроки «Кастильи», тренирующиеся вместе с основой «королевского клуба», выделяют именно Тони из числа футболистов первой команды.

Немец также приятно удивляет молодежь своим отношением к юным игрокам. Полузащитник всегда стремится к тому, чтобы молодые футболисты чувствовали себя комфортно среди опытных футболистов «Реала», пишет Relevo.

Этот сезон может стать для Крооса последним в «Мадриде». Летом он продлил контракт с «королевским клубом» еще на один год. Ранее немец говорил, что хочет закончить карьеру именно в «Реале», находясь при этом на высоком уровне.

2 комментария

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corazón blanco
Тони вообще шикарен, показывает футбол как в лучшие годы и будет преступлением перед футболом, если Кроос решит завершить карьеру после такого сезона. Надеюсь еще год-другой будет радовать болельщиков Мадрида и просто любителей футбола своей игрой.
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Pavlo Pedko
Впечатляет своими формами? ))
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