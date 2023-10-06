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💥 Официально: Джуд Беллингем - фанат Месси и с детства за «Барселону». В соцсетях появилось слишком много доказательств... 😳

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В соцсетях завирусилось детское фото звезды «Реала» Джуда Беллингема в футболке «Барселоны» с фамилией Лионеля Месси.

Судя по баннеру, фотография была сделана на «Камп Ноу».

Многие фанаты «Реала» настаивают на том, что это фотошоп, и нет никаких доказательств обратного. Но что они скажут об этом?

«Когда я вырасту, то хочу стать профессиональным футболистом в «Барселоне» и Англии», - сказано в школьном дневнике Беллингема.

Ну и напомним, что Джуд уже будучи взрослым выказывал уважение и почтение Лео Месси.

А важно ли это?

8 комментариев

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Arthas Northman
Ответ Greatest Of All Time
Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает, что «Золотой мяч» должен получить аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. «Я буду голосовать за Лео Месси в опросе на «Золотой мяч». В индивидуальном плане он был лучшим игроком года и заслуживает этой награды», — приводит слова Мбаппе X Football. Напомним, по итогам минувшего сезона Месси стал чемпионом Франции вместе с «ПСЖ», а также завоевал трофей чемпионата мира со сборной Аргентины. Отметим, что Месси был признан лучшим игроком мундиаля, забив на турнире семь голов в семи матчах. Кроме того, на счету нападающего было три ассиста. Церемония награждения запланирована на 30 октября. Где об этом новость спортс.ру???
А что Мбаппе уже в реале и не может хвалить реально бывшего одноклубника который к Барселоне не имеет отношения?так то залёт здесь только для чела из Англии
+4
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+4
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Бакытжан Оразхан
Билингем реально хорош, удачно приобрели, ждём противостояние Билингем-Педри, только последний часто ломается
+1
0
+1
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Артур Коркмасов
Но он играет в Реале и он очень счастлив! И видно что теперь он мадридиста!
+3
-3
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Виктор Никитин
нет ну обычно люди за голову чуть позже беруться, но как мы знаем Джуд не по годам зрел, поэтому стал адекватнее намного раньше
+1
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Нико Кор
Ну и что что фанат Месси, или в реале должны играть только фаны Рауля
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Chev Chellios
Это,о воспитанник Реала.
И?
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Нефанатик
Ничего удивительного. Многие деток болели за Барсу, потом вырастали, умнели и начинали болеть за Реал. На этом сайте почему, думаете, столько малолеток фанатов Барсы? Есть и такие, которые с возрастом не умнеют, такие тут под никами Ригобер, Мохнатый, Истиный глагол и другие
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