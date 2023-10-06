💥 Официально: Джуд Беллингем - фанат Месси и с детства за «Барселону». В соцсетях появилось слишком много доказательств... 😳

В соцсетях завирусилось детское фото звезды «Реала» Джуда Беллингема в футболке «Барселоны» с фамилией Лионеля Месси.

Судя по баннеру, фотография была сделана на «Камп Ноу».

Многие фанаты «Реала» настаивают на том, что это фотошоп, и нет никаких доказательств обратного. Но что они скажут об этом?

«Когда я вырасту, то хочу стать профессиональным футболистом в «Барселоне» и Англии», - сказано в школьном дневнике Беллингема.

Ну и напомним, что Джуд уже будучи взрослым выказывал уважение и почтение Лео Месси.

А важно ли это?