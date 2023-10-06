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Фанаты Мадрида боготворят Беллингема - один из них сделал уникальную футболку в честь Джуда

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Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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Заслужил.

Беллингем забил 8 голов в 9 матчах за «Реал». На его счету 11 (8+3) баллов по системе «гол+пас».

Кроме того, Беллингем стал третьим игроком в истории «Реала», забившим в своих первых двух матчах в Лиге чемпионов. Ранее это сделали Кристиан Карамбе (1998 год) и Криштиану Роналду (2009 год).

Отдельно стоит сказать, что Джуд забил восемь голов в розыгрыше Лиги чемпионов - только четыре игрока забили больше в Лиги чемпионов до того, как им исполнилось 21 год: Эрлинг Холанд (20), Килиан Мбаппе (19), Карим Бензема (12) и Патрик Клюйверт (9).

Фанаты «Реала» души на чают в англичанине - уже разучили его фирменно празднование, поют «Hey Jude» всем стадионом и делают такие уникальные футболки.

2 комментария

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Agent Smith
Очень круто⚽️
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Vamosalaplaya
Шедевр
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