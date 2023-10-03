Беллингем - фанат Лео Месси, полузащитник «Реала» неоднократно в этом признавался

Вот доказательства.

Джуд Беллингем забил уже восемь голов в розыгрыше Лиги чемпионов. 20-летний полузащитник «Реал» забил в матче группового этапа турнира против «Наполи».

Только четыре игрока забили больше в Лиги чемпионов до того, как им исполнилось 21 год: Эрлинг Холанд (20), Килиан Мбаппе (19), Карим Бензема (12) и Патрик Клюйверт (9).

При этом Беллингем - фанат иконы «Барсы» Лионеля Месси. И доказательством тому является не только фирменное празднование голов, но и признания самого Джуда.