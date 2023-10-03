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Тони Кроос провел сотый матч за «Мадрид» в Лиге чемпионов. Он установил один рекорд среди немецких игроков

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Кроос вышел в стартовом составе «Мадрида» на матч против «Наполи». Для Тони эта встреча стала сотой игрой за «Реал» в Лиге чемпионов.

В истории «сливочных» есть лишь девять игроков, которые сумели достичь этой планки.

Встреча с неаполитанцами для Тони стала особенной и по другой причине. Теперь Кроос – единственный немецкий футболист, который сумел провести сто матчей в Лиге чемпионов за клуб не из Германии.

Для полузащитника у Тони весьма солидная статистика в главном клубном турнире Европы: 100 встреч, 5 голов и 17 ассистов. И это лишь в матчах за «Мадрид»!

С «Баварией» в ЛЧ Кроос провел 41 игру, забив 6 мячей и отдав 12 голевых.

Маэстро!

4 комментария

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corazón blanco
Легенда Мадрида! Спасибо Баварии за такой шикарный трансфер.
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Otabek Mirzajonov
4 кубка Лиги Чемпионов за меньше чем 100 матчей, ппц конечно!
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дамьен
Ля почему чердак несет всякую чушь, а такие интересные факты не может даже догадаться почитать, подготовиться как то перед эфиром
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SergioRamos92
В очередной раз можно сказать спасибо баварии за такой подгон
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