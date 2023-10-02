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Класико, «Севилья» и «Наполи». Ох, у «Реала» снова сложный календарь

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Кажется, что первый гол Джуда Беллингема за мадридский «Реал» и его культовое празднование перед толпой Бильбао случились только вчера, а уже октябрь!

Время летит!

Посмотрим, что ждет команду Анчелотти в этом месяце.

✈️ выезд к «Наполи» - 3 октября (Лига чемпионов)

🏠 дома против «Осасуны» - 7 октября (Ла Лига)

*Международный перерыв*

✈️ выезд к «Севилье» - 21 октября (Ла Лига)

✈️ выезд к «Браге» - 24 октября (Лига Чемпионов)

🏠 дома против «Барселоны» - 28 октября (Ла Лига)

Сколько очков наберет «Реал» в этих пяти матчах?

Joselu is much more than just a Newcastle flop - he's key to Real Madrid's trophy hunt this season | Goal.com

3 комментария

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PALYCH_59
15
+3
0
+3
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corazón blanco
Это будет настоящая проверка для команды, особенно с учетом большого количества травм. Но надеюсь, что Мадрид достойно справится с этим тяжелым отрезком и пройдет его с минимальным потерями.
+1
0
+1
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Mustang Shelby
думаю с брагой надо сыграть запасными игроками, чтобы хорошенько подготовиться к битве в эль классико

канисарьес

васкес рюдигер начо фран

модрич камавингва себальос

браим хоселу родриго
0
0
0
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