Класико, «Севилья» и «Наполи». Ох, у «Реала» снова сложный календарь

Кажется, что первый гол Джуда Беллингема за мадридский «Реал» и его культовое празднование перед толпой Бильбао случились только вчера, а уже октябрь!

Время летит!

Посмотрим, что ждет команду Анчелотти в этом месяце.

✈️ выезд к «Наполи» - 3 октября (Лига чемпионов)

🏠 дома против «Осасуны» - 7 октября (Ла Лига)

*Международный перерыв*

✈️ выезд к «Севилье» - 21 октября (Ла Лига)

✈️ выезд к «Браге» - 24 октября (Лига Чемпионов)

🏠 дома против «Барселоны» - 28 октября (Ла Лига)

Сколько очков наберет «Реал» в этих пяти матчах?