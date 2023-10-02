Класико, «Севилья» и «Наполи». Ох, у «Реала» снова сложный календарь
Кажется, что первый гол Джуда Беллингема за мадридский «Реал» и его культовое празднование перед толпой Бильбао случились только вчера, а уже октябрь!
Время летит!
Посмотрим, что ждет команду Анчелотти в этом месяце.
✈️ выезд к «Наполи» - 3 октября (Лига чемпионов)
🏠 дома против «Осасуны» - 7 октября (Ла Лига)
*Международный перерыв*
✈️ выезд к «Севилье» - 21 октября (Ла Лига)
✈️ выезд к «Браге» - 24 октября (Лига Чемпионов)
🏠 дома против «Барселоны» - 28 октября (Ла Лига)
Сколько очков наберет «Реал» в этих пяти матчах?
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